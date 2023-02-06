Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената

    6 Февраля 2023, 20:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, в ходе которого была утверждена повестка дня очередного заседания Палаты, запланированного на 9 февраля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе заседания члены Бюро также постановили провести 17 февраля парламентские слушания на тему «Эффективная региональная политика – основа устойчивого социально-экономического развития страны» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

    На предстоящем заседании сенаторы рассмотрят ряд Законов. Закон «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза». Документ призван обеспечить соблюдение уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе, обеспечение контроля за законностью и своевременностью движения бюджетных средств. Среди ключевых задач – совершенствование порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин как одного из основных регулирующих механизмов деятельности ЕАЭС.

    Основной целью Закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам» является оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений, повышение эффективности сотрудничества обеих стран в борьбе с преступностью.

    Также депутаты рассмотрят и Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания».

    Кроме того, сенаторы распределили между постоянными Комитетами законопроекты, истребованные от Аппарата Мажилиса и поступившие в Сенат от Правительства РК в связи исполнением Палатой функций Парламента.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
    ТЭЦ в некоторых регионах Казахстана изношены на 90%
    Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
    80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой - сенатор
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров