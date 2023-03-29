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    Депутаты Мажилиса VIII созыва принесли присягу

    29 Марта 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса VIII созыва приносят присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - говорится в тексте присяги.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. В них приняли участие все семь официально зарегистрированных партий страны.

    Из них только партия «Байтақ» не смогла превысить порог в 5 процентов. Партия Amanat набрала 53,90 процента голосов избирателей, Народно - Демократическая партия «Ауыл» - 10,90, партия Respublica – 8,59, Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 8,41, Народная партия Казахстана – 6,8, Общенациональная социал -демократическая партия - 5,20 процента.



    Среди политических партий, набравших 5 и более процентов голосов, партия Amanat получила - 40 мандатов, Народно-Демократическая партии «Ауыл» – 8 мандатов, партия Respublica - 6 мандатов, Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» – 6 мандатов, Народная партия Казахстана - 5 мандатов, Общенациональная социал-демократическая партия - 4 мандата.

    Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис
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