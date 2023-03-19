Депутаты должны служить мостом между народом и властью - аким Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С утра на избирательном участке №57 проголосовал аким Актобе Мурат Журебеков на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе работают 169 избирательных участков. Из них 14 образованы в местах временного пребывания, 1 избирательный участок, где голосование началось в 6:00 часов, и 14 избирательных участков, которые закроются раньше установленного срока. Общее количество избирателей по городу составляет около 331 тысячи человек. В городской маслихат на 32 мандата выдвинуто 128 кандидатов.

На 57-м избирательном участке, по словам его председателя Галии Ешмухамбетовой, находятся около 2 тысяч избирателей, на 9 часов утра проголосовали примерно 40 человек.

Аким Актобе Мурат Журебеков проголосовав, рассказал об отличии нынешних выборов и готовности властей перейти к новым форматам работы.

«Сегодняшние выборы проходят в рамках конституционных реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Отличительная особенность этих выборов - смешанная избирательная система, в соответствии с которой кандидаты выдвигаются как от партий, так и по одномандатным округам. В городе у нас открыты 169 избирательных участков, количество голосующего населения около 331 тысячи человек. Все участки будут работать до 20:00, для населения организованы ярмарки, концертные программы, проезд в общественном транспорте бесплатный», - сказал М. Журебеков.

От нового созыва депутатов аким ожидает активное участие в работе по решению проблем благоустройства и развития города.

«Я ознакомился с программами кандидатов в депутаты городского маслихата, большая часть из них связана с решением вопросов развития и благоустройства города. Я рад, что по городскому маслихату проходят и одномандатники, которые будут реально отражать проблемы населения. Уверен, что благодаря новой избирательной системе у нас появятся депутаты, которые будут доносить проблемы, которые волнуют население. Мы готовы к конструктивной работе с новым созывом депутатов. Считаю, что депутаты должны служить мостом между властями и населением, знать и озвучивать имеющиеся проблемы, вносить предложения по программам бюджета, благоустройству города и многим другим вопросам», - отметил М. Журебеков.