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    Депутатское кресло - не большая должность, а высокая ответственность - Касым-Жомарт Токаев

    29 Марта 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, подчеркнул, что Парламент должен быть максимально открытым в своей работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Теперь Правительство действительно станет подотчетным. В этом контексте одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед Парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что сейчас открывается хорошая возможность открыто констатировать ошибки в работе Правительства, а также помочь исправить и устранить их.

    «Эту возможность следует правильно использовать в интересах народа. Парламент также должен быть максимально открытым в своей работе. Сегодня заседания законодательного органа транслируются в интернете. Такая практика хорошо себя зарекомендовала, эфиры востребованы у журналистов и широкой аудитории. Считаю, что следует также запустить трансляции пленарных заседаний Парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире государственного информационного телеканала», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также заявил, что у граждан появится больше возможностей, чтобы увидеть в деле избранных ими депутатов.

    «Дискуссии в Парламенте приобретут по-настоящему общенациональный охват. В целом, данный формат будет содействовать формированию новых стандартов публичной политики, развитию культуры диалога в обществе. Депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность и большие обязательства. Вы избраны народом. Граждане доверяют вам и связывают с вами большие надежды», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент заявил, что конституционная реформа позволила осуществить полную перезагрузку политической системы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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