Депутатам Мажилиса VIII созыва вручили удостоверения и нагрудные знаки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил секретарь Центризбиркома Мухтар Ерман, шесть политических партий представили соответствующие документы в ЦИК РК 27 и 28 марта 2023 года.

«В соответствии со статьей 98 Конституционного закона «О выборах» ЦИК осуществляет регистрацию избранных депутатов Мажилиса. Кроме того, статья 45 Конституционного закона «О выборах» гласит, что Центральная избирательная комиссия обязана зарегистрировать избранных депутатов в течение 7 дней после получения их заявлений о прекращении их полномочий, несовместимых со статусом депутата, согласно Конституции и Конституционного закона «О выборах», - сказал на заседании Мухтар Ерман.

К новому составу Мажилиса обратился и председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

«Уважаемые депутаты Мажилиса Парламента, таким образом, с момента регистрации ЦИК начались ваши полномочия. С этого момента вы - депутаты парламента Республики Казахстан, высшего представительного органа страны, осуществляющего законодательную власть. Всех поздравляю с тем, что вы стали народными избранниками. Вам предстоит заниматься законотворчеством в Парламенте в условиях его многопартийности. Все 98 депутатов избраны на основе прямого избирательного права - то есть, гражданами непосредственно», - отметил председатель Центризбиркома.

Как отметил Нурлан Абдиров, для регистрации избранных депутатов имеются все предусмотренные законодательством основания.

После принятия постановления зарегистрированные депутаты Мажилиса Парламента РК получили удостоверения и нагрудные знаки.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта.

С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.



