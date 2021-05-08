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    Депутат Верховной рады Украины возложил цветы на могилу казахстанского солдата

    8 Мая 2021, 16:45

    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне народный депутат Верховной Рады Украины, член межпарламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном Сергей Нагорняк возложил цветы к памятнику казахского воина, Героя Советского Союза Серикбая Муткенова, передает МИА «Казинформ».

    В селе Ризино Черкасской области Украины бережно хранят светлую память обо всех фронтовиках, ушедших на войну с родных краев, а также погибших за освобождение села. Имена героев указаны на обелиске в центре села и на стендах Музея боевой славы. В Комнате боевой славы ризинской общеобразовательной школы установлены мемориальные доски и бюсты героев. Среди них имеется памятная доска и бюст С. Муткенова.

    Серикбай Муткенов - командир орудия 342-го стрелкового полка, родился в 1913 году в ауле № 16. По профессии учитель начальных классов. В январе 1942 года Серикбай добровольно ушел на фронт. В октябре 1943 года одним из первых пересек реку Днепр и участвовал в ликвидации вражеских военных сооружений. Отличился в бою на правом берегу Днепра, подбив немецкий танк и уничтожив до сорока гитлеровцев. Тем самым, обеспечив продвижение первого батальона и выполнение батальоном поставленной задачи.

    Указом Президиума Верховного Совета ССР от 9 февраля 1944 старшему сержанту С. Муткенову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

    Погиб Серикбай Муткенов в бою около села Ризино 15 января 1944 года и похоронен в братской могиле.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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