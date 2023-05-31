Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Депутат призвал облегчить процесс предоставления населению земельного участка в 10 соток

    31 Мая 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса депутат Уласбек Садибеков поднял вопрос предоставления населению земельных участков в 10 соток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на заседании Мажилиса я озвучил депутатский запрос касательно предоставления гражданам земельного участка в 10 соток. В Туркестанской области количество граждан, стоящих в очереди на получение 10 соток земли, достигло 408 тысяч. Есть граждане, которые годами не могут получить земельный участок. Если говорить о том, что большая часть населения находится в южном регионе, Туркестанской области, то вопрос предоставления земли под строительство жилья здесь очень актуален. В Земельном кодексе прописано, что для предоставления гражданам земельного участка площадью в 10 соток под строительство жилья сначала надо провести там инфраструктуру. А в некоторых районах на участках, выданных еще в 2012-2013 годах, до сих пор не протянута соответствующая инфраструктура», - сказал Уласбек Садибеков в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте.

    По словам народного избранника, если вопрос о предоставлении земельного участка не будет решаться сегодня, то очередь будет только расти.

    «Наше предложение – необходимо внести облегчения в вопросе предоставление земельного участка и внести изменения в Земельный кодекс. Если гражданам предоставят землю, то они сами построят себе жилье. Это вопрос, который волнует на сегодня многих граждан», - подчеркнул депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Земельный вопрос (законопроекты)
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис согласовал кандидатуру на должность Министра по чрезвычайным ситуациям
    Могут ли сократить перечень объектов проекта «Комфортная школа»
    Происходящее в деле сына Даулета Турлыханова возмутило пострадавших юристов
    ЦИК зарегистрировал депутата Сената Парламента от СКО вместо выбывшего
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана