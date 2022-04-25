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    Депутат подверг критике качество модернизации сел в Казахстане

    25 Апреля 2022, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Модернизация сел может заключаться в ремонте одного участка дороги или установке детской площадки. Заявил с возмущением депутат Амерхан Рахимжанов в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы в своем докладе отметили, что за три года модернизировано 664 опорных и спутниковых сельских населенных пункта. Однако, мы бываем в регионах, в том числе и в тех селах, которые по версии вашего министерства уже модернизированы, и мы видим, что модернизация может заключаться в ремонте одного участка дороги или установке детской площадки», - сказал Амерхан Рахимжанов, обращаясь к министру национальной экономики Алибеку Куантырову.

    Депутат подчеркнул, что стремясь охватить большое количество сел и отчитаться – местные исполнительные органы дробят выделенные суммы. Хотя действующие региональные стандарты включают в себя исчерпывающий перечень параметров.

    На что министр ответил, что теперь модернизация сел будет вестись в соответствие стандартам.

    «По республике есть у нас более 200 стандартов, из них около 150 стандартов считаются основными. По этим стандартам работа ведется», - заверил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Модернизация 3.0 Регионы Казахстана Ауыл – Ел бесігі Нацпроекты
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