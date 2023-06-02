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    Депутат Ерлан Саиров сравнил инфляцию и походы в баню

    2 Июня 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров считает, что представители Правительства должны быть в курсе реальной картины благосостояния населения Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его мнению, перед такими встречами, как обсуждение программы по повышению доходов населения, чиновники должны посещать местные рынки, а также учитывать расходы казахстанцев не только на продукты питания, но и на отдых.

    Депутат отметил, что рост экономики Казахстана поглощается инфляцией.

    «Допустим, я вот иду на рынок «Артем» и хожу в супермаркет «Small». Ежедневно потребляемые продукты, как масло, хлеб, макароны, рис, выросли на 80%. И еще я хожу в баню «Керемет». Сейчас народ ходит в баню не один раз в неделю, а один раз в две недели. Почему? Потому что там тоже цены выросли. Я думаю, надо изменить индикаторы. У вас вообще не те индикаторы указаны. Поставленные индикаторы не могут быть индикаторами показателя благосостояния населения Казахстана. Допустим, в домашнем хозяйстве потребление продуктов, активный отдых, – все это надо предусмотреть, рассчитать и создать новые индикаторы. В противном случае народ не будет верить нашим словам. Нам, в первую очередь, важна презумпция доверия», - заключил он, выступая во время обсуждения программы по повышению доходов населения до 2029 года на расширенном собрании партии «AMANAT» в Мажилисе.

    Ранее министр национальной экономики сообщал, что в апреле годовая инфляция замедлилась с 20,3% до 16,8%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Инфляция
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