Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Депутат: 77% педофилов – это близкие пострадавшего ребенка

    21 Апреля 2023, 15:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев предложил заменить классных руководителей в школах профильными педагогами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если посмотреть официальную статистику за 2019 год, то на учете правозащитников в Казахстане состояло 2800 насильников, 1350 педофилов. В 2021 году в колониях Казахстана отбывал наказание 1861 педофил. В том же году распространилась информация о том, что 50 педофилов в местах заключения были освобождены», - сказал Нартай Сарсенгалиев в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

    Депутат предложил системные меры, которые должны быть приняты для защиты детей от насилия.

    «Вопрос в том, кто насилует детей. Если мы посмотрим на ответ на вопрос, кто собирается стать педофилом, мы получим информацию о том, что 77% педофилов – это их отцы, отчимы, соседи или родственники в этом доме. Что касается того, какие меры следует принять для борьбы с этим, мы также говорили об этом во вчерашнем депутатском запросе. В том числе прозвучали предложения о внедрении профильного специалиста вместо классного руководителя в школе, увеличении количества школьных психологов», - заключил мажилисмен.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис школа Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Более 60 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде госпособий и соцвыплат по уходу за ребенком
    Пособие многодетным матерям повысят в Казахстане
    Уральские врачи рассказали о состоянии найденного в мусорном баке малыша
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров