Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ранее Денис Рыпаков занимал должность секретаря маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Восточном Казахстане прошла первая сессия областного маслихата VIII созыва. В ходе заседания обсудили итоги прошедших выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, и определили членов постоянных комиссий.

Ерсаин Набиев, председатель Избирательной комиссии Восточно-Казахстанской области, вручил новоизбранным депутатам удостоверения и пожелал успехов.

В ходе работы сессии был избран председатель областного маслихата. Им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность секретаря маслихата. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.



