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    Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата

    30 Марта 2023, 14:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ранее Денис Рыпаков занимал должность секретаря маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В Восточном Казахстане прошла первая сессия областного маслихата VIII созыва. В ходе заседания обсудили итоги прошедших выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, и определили членов постоянных комиссий.

    Ерсаин Набиев, председатель Избирательной комиссии Восточно-Казахстанской области, вручил новоизбранным депутатам удостоверения и пожелал успехов.

    В ходе работы сессии был избран председатель областного маслихата. Им стал Денис Рыпаков, ранее занимавший должность секретаря маслихата. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Назначения Регионы Маслихат Усть-Каменогорск Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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