Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Денис Евсеев проиграл на старте парного разряда турнира в Германии

    10 Августа 2022 02:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел дебютный матч турнира парного разряда «Челленджера» в Мербуше (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисист из Казахстана в паре с украинским спортсменом Алексеем Крутых встретился с немецким дуэтом Хендрик Йебенс — Фабиан Фаллерт и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 5:7. Матч продлился один час и 32 минут.

    Во время игры пара Евсеева исполнила одну подачу навылет и совершила две двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

    Денис Евсеев провел встречу на стадии 1/8 финала.

    Фото: Sports.kz.
    #Спорт #Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала следующую соперницу на турнире в Торонто
    «Тобол» сыграет с «Зриньски» в рамках отборочного раунда Лиги конференций в Костанае
    Казахстанские спортсменки успешно выступают на теннисном турнире в Усть-Каменогорске
    Как выступали на олимпиаде-2022 в Индии казахстанские шахматисты
    Популярное
    1 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
    2 Военнослужащих Нацгвардии и погранвойск подключили к поиску девочки в Костанайской области
    3 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
    4 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
    5 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта