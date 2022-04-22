День Земли отмечается 22 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Суть этого знаменательного дня – напомнить людям о благодарности планете Земля, жителями которой они являются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это праздник любви и заботы о нашем общем доме, необходимости защиты, поддержки и безопасности окружающей среды.

На сайте Организации объединенных наций (ООН) сказано, что Мать-Земля посылает нам сигналы.

«Мать-Земля призывает нас к действию. Природа страдает. Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Мы должны стремиться к гармонии человека и природы. Международный день Матери-Земли дает нам возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты», - говорится в обращении ООН.

У Земли есть свой флаг и знак. Флаг Земли представляет собой фотографию планеты из космоса (в настоящее время используется снимок, сделанный астронавтами «Аполлона-17» по дороге к Луне) на тёмно-синем фоне. Традиционно флаг связан с днём Земли и многими другими природоохранными, миротворческими и гражданскими международными мероприятиями. Символом дня Земли является зелёная греческая буква Θ (Тета) на белом фоне.







