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    День языков и 150-летие Ахмета Байтурсынова отмечают в Нур-Султане

    5 Сентября 2022, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках празднования 150-летнего юбилея Учителя нации и деятеля Алаша Ахмета Байтурсынова, а также Дня языков народа Казахстана состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Алаш қайраткерлері» на Аллее писателей в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, заместитель акима города Нур-Султана Есет Байкен и ученые-ахметоведы, алашеведы.

    Фото: t.me/gylym_jogary_bilim

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Культура История Казахстана Минкультуры Дата Память МИОР 150-летие Ахмета Байтурсынова Миннауки и высшего образования РК
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