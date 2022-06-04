Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    День тишины наступил в Казахстане перед референдумом

    4 Июня 2022, 00:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в полночь наступил День тишины перед республиканским референдумом. Республиканский референдум пройдет 5 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно пункту 4 статьи 7 Закона «О республиканском референдуме», любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена. Таким образом, 4 и 5 июня 2022 года проводить в СМИ, в том числе в Интернете агитацию референдума запрещается.

    Как ранее пояснили в Министерстве информации и общественного развития, исходя из смысла и содержания понятия «агитация», в качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум.

    Причем в этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи социальных сетей.

    «Агитационные материалы, ранее размещенные на интернет-ресурсах, могут сохраняться на прежних местах, их вывод на главную страницу сайта запрещается. Также на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях поведения референдума, порядке голосования, включая рекламные баннеры, отсчет дней до референдума на интернет-ресурсах и телеканалах», - проинформировали в МИОР РК.

    В Генеральной прокуратуре РК объяснили, что в случае проведения агитации в эти дни - в период ее запрещения наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП).

    Вместе с тем в ведомстве предупредили казахстанцев, что голосование два или более раза или за другого избирателя либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП.

    «В соответствии с Конституцией (статьи 83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума. Генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство. При установлении фактов нарушений приведенных выше требований закона просим незамедлительно сообщать о них в органы прокуратуры для принятия мер реагирования», - обратились ранее в Генеральной прокуратуре.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Конституция Общество Реформы Токаева ЦИК Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане