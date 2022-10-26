День Республики отпраздновали в Анкаре с участием 700 гостей

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Анкаре по случаю Дня Республики организовали концертную программу и накрыли дастархан из традиционных казахских блюд и сладостей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный праздник Республики Казахстан отметили в Турции с особым размахом. Число желающих посетить мероприятие превысило 700 человек.

Дипломатический прием организован Посольством Казахстана в Турции. На вечере, посвященном знаменательной дате, присутствовали видные государственные и общественные деятели, ученые, творческие люди, иностранные дипломаты, а также казахская диаспора.

Депутат Великого национального собрания Турции, председатель Межпарламентской казахстанско-турецкой группы дружбы Мехмет Али Джевхери считает, что Казахстан динамично развивается и среди тюркских стран является одним из ключевых государств.

«День Республики Казахстан - особенный праздник. Это очень близкая для нас страна. Символично то, что в Казахстане он отмечается 25 октября, а в Турции о нашей республике было объявлено 29 октября. В рамках государственного визита нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана я в очередной раз с великим удовольствием посетил Казахстан. От чистого сердца поздравляю братскую страну с этим великим днем», - добавил турецкий политик.

В ходе мероприятия накрыли большой дастархан и представили казахские национальные блюда: казы, карта, жая и шужык. Стол также украсили традиционные сладости: жент, иримшик и курт. Главной «изюминкой» фуршета стал торт, символизирующий число 25. Гости вдоволь насытились баурсаками, а мясо конины разобрали в первые минуты застолья.

Публику развлекали приехавшие из Казахстана артисты, певцы и музыканты, а также студенты филиала Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясауи в Анкаре. Гости были восхищены национальными нарядами, изобилием казахской кухни, культуры и творчества.

В честь Дня Республики в Анкаре два высоких здания Союза торговых палат и товарных бирж Турции окрасили в цвета казахстанского флага.



