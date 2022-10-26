Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    День Республики отпраздновали в Анкаре с участием 700 гостей

    26 Октября 2022, 21:21

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Анкаре по случаю Дня Республики организовали концертную программу и накрыли дастархан из традиционных казахских блюд и сладостей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Национальный праздник Республики Казахстан отметили в Турции с особым размахом. Число желающих посетить мероприятие превысило 700 человек.

    Дипломатический прием организован Посольством Казахстана в Турции. На вечере, посвященном знаменательной дате, присутствовали видные государственные и общественные деятели, ученые, творческие люди, иностранные дипломаты, а также казахская диаспора.

    Депутат Великого национального собрания Турции, председатель Межпарламентской казахстанско-турецкой группы дружбы Мехмет Али Джевхери считает, что Казахстан динамично развивается и среди тюркских стран является одним из ключевых государств.

    «День Республики Казахстан - особенный праздник. Это очень близкая для нас страна. Символично то, что в Казахстане он отмечается 25 октября, а в Турции о нашей республике было объявлено 29 октября. В рамках государственного визита нашего Президента Реджепа Тайипа Эрдогана я в очередной раз с великим удовольствием посетил Казахстан. От чистого сердца поздравляю братскую страну с этим великим днем», - добавил турецкий политик.

    В ходе мероприятия накрыли большой дастархан и представили казахские национальные блюда: казы, карта, жая и шужык. Стол также украсили традиционные сладости: жент, иримшик и курт. Главной «изюминкой» фуршета стал торт, символизирующий число 25. Гости вдоволь насытились баурсаками, а мясо конины разобрали в первые минуты застолья.

    Публику развлекали приехавшие из Казахстана артисты, певцы и музыканты, а также студенты филиала Международного казахско-турецкого университета имени Х.А.Ясауи в Анкаре. Гости были восхищены национальными нарядами, изобилием казахской кухни, культуры и творчества.

    В честь Дня Республики в Анкаре два высоких здания Союза торговых палат и товарных бирж Турции окрасили в цвета казахстанского флага.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Общество День Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил пострадавших от землетрясений жителей за участие в выборах
    Соглашение между Казахстаном и Турцией по упрощению таможенного контроля ратифицировал Мажилис
    Фестиваль кумыcа прошел в Анкаре
    Фестиваль «Кымыз Fest» впервые прошел в Турции
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров