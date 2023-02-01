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    День открытых дверей прошел для учеников РФМШ Астана

    1 Февраля 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном центре качества дорожных активов прошёл День открытых дверей для старшеклассников Республиканской физико-математической школы Астаны, передает МИА «Казинформ».

    Сотрудники НЦКДА провели для ребят познавательную экскурсию по предприятию. Ученики посетили испытательные лаборатории, в которых определяется качество применяемых дорожных материалов. Большое впечатление на ребят произвела мобильная лаборатория на колесах. Удобна она тем, что обеспечивает точность и оперативность контроля качества, дает возможность осуществлять экспресс-анализ, как в городских, так и в полевых условиях.

    День открытых дверей был организован в рамках меморандума между НЦКДА и РФМШ Астана. Цель мероприятия - наглядно показать детям, как определяют состояние дороги и поспособствовать профориентации будущих специалистов. Возможно, кто-то из них выберет автодорожную специальность.

    По словам организаторов, проведение Дня открытых дверей становится традиционным для Национального центра качества дорожных активов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Образование
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