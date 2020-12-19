День Независимости, новоселья, награды, победа Головкина – чем запомнилась неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Привычную тему распространения коронавируса на минувшей неделе сменили новости о получении долгожданного жилья жителями разных регионов страны, вручении наград медикам и очередной победе Геннадия Головкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большая часть недели в стране была праздничной. Регионы Казахстана отмечали День Независимости. Казахстанцы встретили важный праздник патриотической акцией «Менің Туым - менің елім».

В эти дни в областях открывались социальные объекты. В Жамбылской области сдали новый спортивно-оздоровительный комплекс площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, открыли бесплатную частную гимназию. В селе Сарайшык Атырауской области запустили цех по производству яблочного, лимонного соков и кваса В селе Кеменгер Павлодарской области открыли школу на 250 мест. Таким образом решилась проблема обучения в две смены. В этой же области новоселами стали многодетные семьи, медработники и педагоги.

В Нур-Султане очередники получили ключи от квартир в первом в столице многоквартирном доме, подключенном к природному газу. Жилой комплекс расположен по улице Мукана Тулебаева, вблизи железнодорожного вокзала «Нурлы жол». В Сайрамском районе Туркестанской области жилье получили многодетные семьи. Около 200 педагогов получили квартиры в столице и городах Актобе, Актау, Алматы, Караганде. В Восточно-Казахстанской области открыли 11 социально значимых объектов и вручили ключи от новых квартир и домов 744 жителям региона. Долгожданное жилье получили жители Костанайской области.

Награды в честь Дня Независимости получили медицинские работники в разных регионах страны. В Северо-Казахстанской области в многопрофильной больнице перед праздником подвели итоги конкурса «Лучшая медицинская сестра» с вручением денежных сертификатов. Хорошая традиция в медучреждении длится уже не первый год.

На этой неделе прошло заседание Совета глав государств СНГ, в котором принял участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства в своем выступлении отметил, что «народы наших стран желают жить в мирной обстановке, дружить друг с другом. Наша задача – не допускать ситуаций, которые могли бы разъединять наши народы, а искать пути и возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, сближения государств СНГ в условиях стратегической турбулентности».

Президент РК призвал своих коллег поручить главам внешнеполитических ведомств их стран поддержать в ООН инициативы Казахстана по созданию Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН, а также по учреждению Международного агентства по биологической безопасности.

Касым-Жомарт Токаев сообщил на заседании о запуске совместного с Россией производства вакцин на следующей неделе. Президент добавил, что Казахстан занимается разработкой и собственного препарата. Позже стало известно, что с 25 декабря Казахстан приступает к вакцинации трех тысяч добровольцев отечественной вакциной QazCovid-in.

Что же касается распространения коронавируса в регионах нашей страны, то пока COVID-19 сдавать позиции не собирается. В областях в зависимости от ситуации принимают соответствующие ограничительные меры либо, напротив, смягчают карантинный режим. В частности, в Восточно-Казахстанской области ограничительные меры с особыми условиями продлили до 4 января 2021 года. В Костанайской области карантинные меры ослабили. В Северо-Казахстанской области с 14 декабря тоже ослабили карантин. В то же время в регионе продолжают отмечать завозные случаи коронавируса. В Акмолинской и Мангыстауской областях внесли изменения в постановления главных санврачей. Они коснулись режима работы объектов в будние и выходные дни. В Карагандинской области сняли санитарные посты.

Между тем зима полностью вступила в свои права. Пока североказахстанские спасатели готовятся к большому снегу, в Восточно-Казахстанской области уже эвакуируют людей с заметенных трасс.

Больше всего радуются снежной и морозной погоде дети. Только в это время года они могут покататься с горки, на коньках на свежем воздухе или побегать в ледовых лабиринтах. Открытия катков дождались жители Усть-Каменогорска, а в Семее ледовый городок построили военнослужащие.

Главными новостями из мира культуры и спорта для казахстанцев, несомненно, стали победа Геннадия Головкина в титульном бое с поляком Камилом Шереметой и признание ЮНЕСКО игры тоғызқұмалақ культурным достоянием человечества.



