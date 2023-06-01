«День матери» и «День отца» будут отмечать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе Министерства информации и общественного развития перечень праздничных дней в Казахстане пополнился праздниками «День матери» и «День отца», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане внесено дополнение. Документ подписал Глава Правительства Алихан Смаилов.

Официальные праздники «День матери» и «День отца», отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране: «День матери» будет отмечаться во второе воскресенье мая, «День отца» – в третье воскресенье июня.