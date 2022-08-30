День Конституции празднуют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жители Восточно-Казахстанской области отмечают 27-летие Конституции. Торжественный концерт, посвященный Дню Конституции, состоялся на центральной площади города Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Сегодня вся страна отмечает День Конституции. Это один из главных государственных праздников. Основной закон – это залог стабильности, мира и согласия в стране, незыблемый фундамент демократического развития нашего государства. Прошедший в этом году референдум по внесению поправок в Конституцию РК показал, что нашим гражданам очень важно дальнейшее будущее страны. Конституция гарантирует гражданам основные права и свободы. Благодаря ей мы уверенно шагаем по пути стабильности, согласия и благополучия. В этот день хочется пожелать всем казахстанцам счастья, здоровья, новых свершений и побед во благо Родины. С праздником! С Днем Конституции!» - написал аким ВКО Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

На площади города собралось около 1 тыс. человек. Восточноказахстанцы с радостью встретили праздник Конституции.

«Сегодня очень много людей собралось. Все счастливые и веселые, мы пришли с детьми! Дети танцуют, выступают. Прекрасная обстановка, радует, что жители нашей страны очень сплоченные. Все прекрасно», - поделилась жительница города.

По словам уроженки города Дильназ Аргынгазиной, День Конституции РК – это один из знаменательных и самых значимых праздников для всей нашей страны.

«Каждый год мы стабильно отмечали этот день, но, в связи с ограничительными мерами, у нас почти два года не было возможности вот так вместе его отметить. И мы очень рады, что нынче в городе снова организовывают концерты, различные мероприятия на площади, которые позволяют почувствовать атмосферу всеобщей радости и единства. Всех с праздником!» - добавила девушка.

В течение всего дня на главной площади города будут проходить различные мероприятия.



