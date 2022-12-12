День Исламской организации по продовольственной безопасности прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел День Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы пригласить все государства-члены и международные организации стать нашими партнерами в реализации Инициативы по обеспечению продовольственной безопасности Африки (Africa Food Security Initiative - AFSI), которая является результатом оглушительного успеха Года Африки, проводимого IOFS в 2022 году. Поэтому IOFS продолжит поддерживать стремление Африки к обеспечению устойчивой продовольственной системы, реализуя соответствующие проекты. Я надеюсь, что у нас все получится, но я твердо верю, что наши усилия будут более эффективными при вашей поддержке», - сказал в своей приветственной речи генеральный директор IOFS Ерлан Байдаулет.

В ходе мероприятия организация представила результаты проделанной работы в течение года, а также провела брифинг об основных итогах «Года Африки».

Дипломатический корпус и эксперты из более чем 20 стран, а также представители международных СМИ, прибыли в Астану для участия в двухдневном форуме.

Участники форума отметили позицию IOFS как ключевой платформы для координации всех потоков программ продовольственной безопасности в странах исламского мира. Молодая организация, как считают гости форума, имеет большой потенциал и дает своевременный ответ на решение нарастающих глобальных вызовов продовольственного кризиса в мире.

«Сегодняшний вопрос обеспечения стабильной продовольственной безопасности приобретает с каждым годом большую актуальность, выходит за рамки локального сотрудничества становясь приоритетным направлением межгосударственного взаимодействия. Особая роль в выстраивании эффективного межгосударственного сотрудничества отводится международным организациям. Поэтому ключевой ролью такой организации как IOFS видится в консолидации совместных усилий стран-членов IOFS и OIC для проведения скоординированных действий, а главное принятия устойчивых и долгосрочных мер по вопросам продовольственной безопасности и борьбе с голодом в нашем регионе», - отметил заместитель министра сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек.

2022 год был избран Исламской Организацией по Продовольственной Безопасности «Годом Африки». IOFS считает, что продовольственная безопасность в Африке может быть достигнута, если все международные, региональные и национальные учреждения, пользующиеся поддержкой государств-членов IOFS, объединят усилия для достижения данной цели. IOFS призывает к «приверженности совместным действиям для достижения конкретных результатов по улучшению продовольственных систем в Африке».

В течение всего года Организация работала с правительствами африканских стран и другими партнерами над развитием африканского сельскохозяйственного сектора и реализовывала свои стратегические программы.

Причина выбора основной темы связана с тем фактом, что Африка не находится на пути к достижению Цели устойчивого развития (ЦУР) по искоренению голода, обеспечению доступа всех людей к безопасному, полноценному и достаточному питанию круглый год и ликвидации всех форм недоедания. Кроме того, с 2014 года число голодающих в Африке увеличилось на 47,9 млн человек и в настоящее время составляет 250,3 млн, или почти пятую часть населения.



