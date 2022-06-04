День государственных символов РК празднуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню государственных символов РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в рамках знаменательной даты прошла череда праздничных мероприятий. На стадионе «Мунайшы» тысяча местных спортсменов исполнила Государственный гимн Казахстана. В их числе воспитанники всех спортивных учреждений области, мастера спорта международного класса и победители соревнований различного уровня. Члены мотоклуба Wheels Brothers MC организовали праздничный мотопробег. Стартовав от Академического казахского драматического театра имени Махамбета, группа байкеров в составе 25 человек проследовали по проспекту Азаттык, через Жилгородок выехали на улицу Сатпаева и доехали до площади государственных символов. «Мы живем в многонациональной стране, уважая обычаи и традиции друг друга. Любим свою Родину и гордимся Казахстаном. Сегодня день наш Государственный флаг проследовал с нами по всему городу, создавая праздничное настроение, вселяя в людей гордость за страну»,- сказал лидер мотоклуба Wheels Brothers MC Олег Шмаль. Праздничные мероприятия в честь Дня государственных символов продолжаются концертной программой на площади Бейбарыса и выставкой в «Парке Молодежи».

Как ранее сообщалось, Государственный флаг подняли на 91-метровую высоту в Атырау.