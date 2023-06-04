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    День государственных символов отметили в Атырау

    4 Июня 2023, 18:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау День государственных символов отметили на одноименной площади, на которой расположен один из самых высоких в стране флагштоков в 91 метр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В праздничном мероприятии приняли участие аким региона Серик Шапкенов, представители общественности, этнокультурных объединений, военнослужащие Вооруженных сил РК.

    «Государственные символы - один из неотъемлемых атрибутов страны, олицетворяющих ее суверенитет. После получения независимости были утверждены государственные границы и приняты государственные символы РК, которые отражают историю, цели, задачи и достижения страны. Государственный герб показывает, что казахстанцы хотят жить под единым шаныраком в мире и согласии. Флаг отражает наше стремление жить под ясным и мирным небом, свободно парить, как птица и быть наравне с развитыми странами мира.

    Наш гимн придает особый патриотический дух и подтверждает, что наше главное богатство - независимость, на пути к которой наши предки проделали долгий, нелегкий путь. Все это мы должны донести до подрастающего поколения, чтобы они также уважали и дорожили государственной символикой. Всех атыраусцев поздравляю с этим значимым праздником!», - сказал Серик Шапкенов, выступая перед участниками праздника.

    В ходе мероприятия состоялось чествование государственных символов. Затем прошла церемония поднятия флага РК, а завершилось мероприятие концертной программой. Участие в ней приняли артисты Академического Казахского драматического театра имени Махамбета Утемисова.

    Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Патриотизм Регионы Общество Госсимволы РК День госсимволов РК Атырау
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