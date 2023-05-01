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    День единства народа Казахстана отметили в Москве праздничным концертом

    1 Мая 2023, 17:52

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в России провело торжественный концерт, приуроченный к празднованию Дня единства народа Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие, организованное силами сотрудников диппредставительства и членами их семей, прошло на территории павильона «Казахстан» на ВДНХ.

    Национальный колорит весеннего праздника в песнях и кюях продемонстрировали наши соотечественники, пребывающие в России. Детский творческий коллектив Посольства Казахстана в Москве представил публике национальные танцы различных этносов, проживающих в республике. Сольным выступлением поддержал мероприятие известный казахстанский исполнитель, обладатель титулов «Голос Евразии», «Уникальный тенор» Ержан Нургалиев.


    «Мы поставили детям очень красивые номера. Они выступали в разнообразных костюмах многонационального народа нашей страны, - рассказала представитель организационного комитета Наргиз Шаймаганбетова. - Наш концерт призван показать, насколько богата республика, в первую очередь, своим единством, миром и согласием. Казахстан - это наш общий дом. Поздравляем всех с праздником - Днем единства народа Казахстана!»

    Гости смогли насладиться колоритом увлекательной программы, отражающей все богатство и многообразие культур населяющих республику этносов. В историческом зале павильона посетители ознакомились с основными этапами становления республики, традиционно желающие имели возможность отведать блюда национальной кухни и приобрести товары и продукты казахстанского производства.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    МИД РК Россия День единства народа Казахстана
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