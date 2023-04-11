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    Демонополизировать ТЭЦ в Риддере просит аким ВКО Даниал Ахметов

    11 Апреля 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Риддере в связи с аварийным состоянием ТЭЦ сохраняется режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Об этом заявил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оперативным штабом, возглавляемым МИО, в сжатые сроки приняты меры по ремонту основного и вспомогательного оборудования станции. На постоянно основе организована работа по поставке угля и мазута в целях недопущения срыва теплоснабжения. В настоящее время на станции имеется 2,3 тысячи тонн угля. Однако из-за неудовлетворительной эксплуатации и халатного отношения руководства ТЭЦ в период ЧС зафиксировано 74 случая аварийных отключений котлоагрегатов, в том числе из-за несоблюдения требований пожарной безопасности», - сказал Даниал Ахметов на заседании Правительства.

    По его словам, кредиторская задолженность предприятия составляет более 3 миллиардов тенге, а у собственников станции отсутствуют конкретные планы на ремонтную кампанию текущего года, а также по погашению существующих долгов.

    «В настоящее время акиматом совместно с кредиторами Риддерской ТЭЦ инициированы мероприятия судебного характера. Финансовая несостоятельность, наличие кредиторской задолженности ставит под угрозу следующий отопительный сезон, создает критическую ситуацию с теплоснабжением города и возможность техногенной аварии. В этой связи, уважаемый Алихан Асханович, прошу рассмотреть вопрос о демонополизации Риддерской ТЭЦ», - добавил аким, обращаясь к Премьер-Министру страны Алихану Смаилову.

    Ранее глава Минэнерго сообщил, что казахстанские ТЭЦ задолжали за топливо более 19 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Восточно-Казахстанская область Даниал Ахметов ТЭЦ
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