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    Дело в отношении сына Даулета Турлыханова прокомментировали в военной прокуратуре

    18 Апреля 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В военной прокуратуре РК рассказали об уголовном деле с участием сына Даулета Турлыханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Военная прокуратура осуществляла надзор по этому делу. Уголовное дело было завершено. В настоящее время оно находится на стадии судебного рассмотрения», - сказал первый заместитель главного военного прокурора РК Максат Казиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Он также пояснил, что сын Даулета Турлыханова – Нурасыл Турлыханов является солдатом срочной службы и во время совершения преступления находился в отпуске.

    «Суд примет решение. Соответствующий приговор состоится», - отметил Максат Казиев.

    Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство».

    Автор:

    Серик Сабеков

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