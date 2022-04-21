Дело по строительству здания посольства РК в Узбекистане направили на новое рассмотрение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В силу требований закона кассационная инстанция не имеет права проводить судебное следствие и исследовать новые доказательства. В связи с чем, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Верховного суда РК.

Сегодня судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Утембаева Е., Карашева А., Нурекенова Б.

«Приговором суда №2 района Байқоныр г. Нур-Султан от 18 сентября 2020 года А. Карашев (бывший ответсекретарь МИД) признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.361 ч.4 п.3) УК), Е. Утембаев (бывший посол Казахстана в Узбекистане) и Б. Нурекенов (директор подрядной организации) – в пособничестве указанным действиям (ст.ст.28 ч.5, 361 ч.4 п.3) УК). Прокурор отказался от обвинения А. Карашева в получении взяток и легализации денег, полученных преступным путем, дело в этой части прекращено», - сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда РК.

Как сообщили в суде, досудебное расследование и судебное следствие по делу проведены односторонне и неполно. Согласно обвинительному акту, Карашев, Утембаев и Нурекенов подписали акты выполненных работ по строительству посольства Казахстана в Узбекистане, в результате чего причинен ущерб в сумме 53 млн тенге (разница между выполненными работами и указанными в актах).

Суд первой инстанции признал ущерб в сумме 22 млн тенге, исключив из 53 млн тенге неучтенные экспертизой материалы и остатки денежных средств на счетах подрядчика.

При этом органами следствия и судом не выяснены следующие обстоятельства:

1. Строительство здания посольства было начато другим подрядчиком. По заключению экспертизы, положенной в основу предъявленного обвинения, предыдущим подрядчиком не выполнены работы на сумму 274 284 632 тенге (разница в стоимости между выполненными работами и указанными в актах). Решением суда данный подрядчик признан недобросовестным участником госзакупок. Подрядчик, возглавляемый Нурекеновым, принял незавершенный объект с указанными недостатками и завершил строительство. В 2019 году объект сдан в эксплуатацию.

2. Проектно-сметная документация на остаточные работы (с учетом изменения рыночных цен, объема невыполненных предыдущим подрядчиком работ) не была утверждена. То есть виды работ, и их стоимость не были оговорены между заказчиком и подрядчиком.

О недоработке и необходимости корректировки ПСД, по которой работал предыдущий подрядчик и на соответствие которой проводилась экспертиза, говорит то обстоятельство, что подрядчиком под руководством Нурекенова были выполнены работы, не предусмотренные актами на сумму более 59 млн тенге.

3. Акт контрольного обмера, на основании которого была проведена экспертиза, выполнен в 2018 году. А объект сдан в эксплуатацию в 2019 году. То есть после окончательного завершения строительства объем выполненных работ не подсчитан.

4. В обвинительном акте органы уголовного преследования не приводят доказательств хищения выделенных на строительство посольства денежных средств. Установлено, что в Республике Узбекистан все расчеты производятся безналичным путем. Снятие со счетов денег, обналичивание, продажа материалов или оборудования не установлены. Предприятие подрядчика является организацией, подведомственной ХОЗУ МИД.

«Таким образом, вопросы о факте и сумме ущерба необходимо проверить. В силу требований закона кассационная инстанция не имеет права проводить судебное следствие и исследовать новые доказательства. В связи с чем, судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию», - заключили в пресс-службе Верховного суда.



