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    Дело о реализации в Шымкенте фальшивых долларов и психотропных веществ рассмотрят в суде

    29 Июня 2022, 16:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по финмониторингу направило в суд дело по факту реализации поддельной валюты и особо крупной партии психотропных веществ в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    «Территориальным Департаментом АФМ по городу Шымкенту завершено и направлено в суд уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9 тыс. 300 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов) и психотропных веществ в особо крупном размере.

    В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в «виде содержания под стражей».

    В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Судебный процесс Регионы Шымкент Общество
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