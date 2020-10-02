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    Дело о хищениях при строительстве LRT передали в суд

    2 Октября 2020, 15:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дело о хищениях при строительстве LRT передали в суд. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агенством завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата столицы, ТОО «Астана ЛРТ» и других по факту хищения 5,8 млрд тенге при реализации проекта легкорельсового транспорта. Суду предано семь лиц. В том числе, Султанбеков и Ардан находятся в международном розыске с мерой пресечения содержание под стражей», - сообщил Данияр Бигайдаров во время онлайн-брифинга в Антикоррупционной службе.

    По его словам окончательное решение о степени виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия оглашению не подлежит.

    Напомним, бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск. Ранее сообщалось, что следователями департамента Агентства по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело и направлено ходатайство на содержание под стражей.

    18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг строительства LRT в Нур-Султане.

    А 15 июля Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция Транспорт
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