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    Дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего расследует полиция Алматы

    24 Января 2023, 19:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом полиции города Алматы расследуется уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    «Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие.

    Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению», - сообщили в полиции.

    В настоящее время досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Религия Происшествия МВД РК Дети
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