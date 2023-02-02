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    Дело Нурлана Масимова вернули в Специализированный уголовный суд Павлодара

    2 Февраля 2023, 20:05

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ -Дело Нурлана Масимова вернули в Специализированный уголовный суд Павлодара. Такое решение приняла судебная коллегия по уголовным делам Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    В январе 2023 года областной Специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) вернул дело бывшего начальника департамента полиции Нурлана Масимова прокурору для устранения выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

    «Коллегия постановила отменить постановление о возвращении уголовного дела прокурору и направила дело для рассмотрения в СМУС», – сообщила пресс-служба областного суда.
    Напомним, экс-главного полицейского области обвиняют во взятке и хищении.
    Нурлан Масимов, его заместитель Дамир Сиразидимов и предприниматель Евкович обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 миллиона тенге за покровительство при проведении госзакупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями. Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 миллионов тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения.
    22 декабря 2023 года прокуратура области передала дело обвиняемых в суд, однако СМУС вернул дело прокурору. Выявленные нарушения явились препятствием для назначения главного судебного разбирательства.
    Кроме того, в отношении Нурлана Масимова два административных дела, объединенных в одно производство, рассматривает Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.
    Представители Нурлана Масимова заявили о незаконности действий главного специалиста одного из отделов областной ревизионной комиссии, позже суд частично удовлетворил эту жалобу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Суды
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