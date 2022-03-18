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    Дело Елжана Биртанова: Апелляционный суд вынес решение

    18 Марта 2022, 19:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Апелляционный суд Нур-Султана вынес решение по жалобе Генеральной прокуратуры о возврате уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биратнов в прокуратуру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Решение суда о возвращении дела Биртанова назад в прокуратуру осталось без изменений.

    «Судебная коллегия постановила – постановление районного суда №2 Сарыаркинского района Нур-Султана от 28 января 2022 года о возврате дела прокурору в порядке статьи 329 УПК в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева оставить без изменений», - заявил судья.

    Напомним , заседание суда началось вчера, 17 марта. По словам прокурора Джангельды Есебаева, решение о возврате дела было принято вопреки нормативным постановлениям Верховного суда Казахстана.

    Сторона защиты же заявила о существенных нарушениях в ходе всего расследования, в том числе в производстве экспертиз, при переквалификации подозрения с хищения на злоупотребление, при регистрации в единый реестр досудебных расследований, в период ознакомления с материалами уголовного дела, в том числе в отношении бывшего помощника Е.Биртанова Олжаса Абишева, при предъявлении обвинительного акта и передаче дела в суд.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Суды Генпрокуратура Минздрав РК Судебный процесс Елжан Биртанов
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