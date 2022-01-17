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    Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд

    17 Января 2022, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова поступило в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суд ещё не принял дело в производство.

    «В суд (дело) действительно поступило. В производство еще не принято. Согласно закону, у судьи есть срок для принятия процессуального решения до 19 января по данному делу», - сообщили в пресс-службе городского суда Нур-Султана.

    Напомним, о задержании экс-главы минздрава стало известно в ноябре 2020 года. 7 июля объявлено об окончании досудебного расследования и начале ознакомления с материалами уголовного дела. Е. Биртанов и его заместитель О. Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Суды Минздрав РК Здравоохранение Судебный процесс Елжан Биртанов
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