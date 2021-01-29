Дело «Астана LRT»: экс-руководителя разыскивает Интерпол

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предположительная информация по местонахождению бывшего руководителя «Астана LRT» Талгата Ардана есть. Об этом заявили в Антикоррупционное службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело LRT сейчас рассматривается в суде. На скамье подсудимых находятся семь человек, процесс широко освещается. У нас продолжается розыск двух лиц – Ардан и Султанбеков, ведется международное сотрудничество. Предположительная информация по местонахождению есть, это страны дальнего зарубежья. Они находятся в розыске по линии Интерпола. Интерпол занимается поиском преступников, скрывшихся за пределами нашей страны», - сказал журналистам руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов в кулуарах коллегии ведомства.

При этом он отметил, что Талгат Ардан находится не в странах Европы.

В октябре прошлого года сообщалось, что дело о хищениях при строительстве LRT было передано в суд.

Напомним, бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск.

18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг строительства LRT в Нур-Султане.

А 15 июля Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.