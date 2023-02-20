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    Делегация Сената РК примет участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    20 Февраля 2023, 18:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о планах по участию Сената примет участие в зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 23 по 24 февраля 2023 года в г.Вена (Австрийская Республика) делегация Сената Парламента РК во главе с председателем комитета по международным отношениям, безопасности и обороне Сената Парламента РК, заместителем председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Аскаром Шакировым примет участие в работе зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    По его словам, в рамках мероприятия планируется выступление казахстанской делегации, участие в дискуссиях заседаний комитетов, а также встречи с руководством Парламентской Ассамблеи.

    Ранее сообщалось о визите Бундестага ФРГ в Казахстан.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОБСЕ Сенат
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