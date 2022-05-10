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    Делегация МИД РК принимает участие в конференции по поддержке будущего Сирии в Брюсселе

    10 Мая 2022, 19:05

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 9-10 мая в столице Бельгии проходит Шестая Брюссельская конференция по поддержке будущего Сирии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в Европейской службе внешних действий, главной целью мероприятия является продолжение поддержки сирийского народа в Сирии и регионе, а также мобилизация международного сообщества для выработки всеобъемлющего и заслуживающего доверия политического решения сирийского конфликта.

    Конференция является главным мероприятием по объявлению мер поддержки Сирии и региона в 2022 году, отметили в Европейской службе внешних действий.

    «Это будет шестая конференция, которая пройдет при участии правительств, международных и региональных организаций и агентств, неправительственных организаций», - сообщил официальный представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано.

    Как и в предыдущие годы, Брюссельская конференция позволит международному сообществу подтвердить приверженность поддержке сирийского населения.

    Участники нынешнего форума рассмотрят наиболее важные гуманитарные проблемы и проблемы обеспечения жизнедеятельности, затрагивающие сирийцев и общины, принимающие беженцев из Сирии, как внутри страны, так и в регионе. В этом плане будет рассмотрена политическая и финансовая поддержка международного сообщества соседям Сирии, в частности Иордании, Ливану и Турции, а также Египта и Ирака.

    Итогом работы предыдущей пятой Брюссельской донорской конференции «Поддержка будущего Сирии и региона» стали обязательства на 5,3 млрд евро.

    В работе форума принимает участие делегация МИД Казахстана.


    Фото с сайта Новости ООН


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Евросоюз Бельгия Сирия Европа Мировые новости
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