Дефицита сахара в Казахстане нет - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Дефицита сахара в Казахстане нет. Запасы сладкого продукта в республике составляют около 67 тыс. тонн. Производство сахара осуществляется бесперебойно. Об этом передаетс МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют около 31 тыс. тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. Дополнительно в дороге находятся 16 тыс. тонн сахара-сырца.

Производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно. Вместе с тем, осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО «НК «Продкорпорация».

Для стабилизации цен заводами осуществляется отгрузка в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции – в соответствии с их заявками.

Всего в мае отгружено свыше 30 тыс. тонн, в июне планируется - 44,8 тыс. тонн сахара.

Для оперативной поставки продукта в регионы Министерством сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.