Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Дефицита сахара в Казахстане нет - Минсельхоз

    27 Мая 2022, 19:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Дефицита сахара в Казахстане нет. Запасы сладкого продукта в республике составляют около 67 тыс. тонн. Производство сахара осуществляется бесперебойно. Об этом передаетс МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют около 31 тыс. тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. Дополнительно в дороге находятся 16 тыс. тонн сахара-сырца.

    Производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно. Вместе с тем, осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО «НК «Продкорпорация».

    Для стабилизации цен заводами осуществляется отгрузка в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции – в соответствии с их заявками.

    Всего в мае отгружено свыше 30 тыс. тонн, в июне планируется - 44,8 тыс. тонн сахара.

    Для оперативной поставки продукта в регионы Министерством сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане