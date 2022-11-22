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    Дефицита сахара в Казахстане больше не будет - глава Минторговли

    22 Ноября 2022, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заверил, что в Казахстане больше не будет дефицита сахара. По его словам, килограмм сахара будет стоит не дороже 450 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему у нас инфляция составляет 18,8%? Самый большой фактор в инфляцию внес сахар - 75% роста. Это произошло из-за того, что Россия закрыла экспорт. Чтобы этого больше не повторилось, в этом году прикрепили каждый регион к отдельному сахарному заводу. Каждый регион должен оборотные средства дать на то, чтобы насытить себя, не другой регион», - сказал Серик Жумангарин журналистам после заседания Правительства.

    Министр торговли заверил, что Казахстан в этом году будет стопроцентно обеспечивать себя собственным сахаром.

    «Да, сахар будет тростниковый, потому что пока свеклы недостаточно. Но это будет наш сахар. Больше дефицита сахара не будет. Цена будет с завода - не дороже 450 тенге за килограмм. Мы договорились с заводами», - заявил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минторговли Сахар
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