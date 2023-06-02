Дефицит воды в Мангистауской области: семь проектов реализуют до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для поэтапного решения проблемы с дефицитом питьевой воды в регионе до 2025 года планируется реализовать 7 проектов общей мощностью опреснения воды около 200 тысяч кубометров в сутки. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время объем потребления питьевой воды в области составляет 162 тысячи кубометров в сутки. Дефицит особенно ощущается в летний период, потребность составляет 77 тысяч кубометров в сутки. Поэтому на данный момент поэтапно реализуются проекты, связанные с ликвидацией дефицита воды. На месторождении «Каражанбас» запущен опреснительный завод мощностью 17 тысяч кубометров в сутки. Ранее предприятие получало воду из трубопровода «Астрахань-Мангышлак». В результате 10 тысяч кубометров питьевой воды, высвобожденные от водопровода «Астрахань-Мангистау», используются на благо жителей Жанаозена, сел Бейнеу и Жетыбай.

Еще одной мерой по устранению ликвидации дефицита воды является увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» в два раза и доведение его до 40 тысяч кубометров в сутки. В летний сезон 2022 года введено в эксплуатацию 5 тысяч кубометров опреснительной установки. В 2023 году планируется полностью завершить эти работы.

«За счет частного инвестора в Актау ведется строительство опреснительной установки объемом 20 тысяч кубометров воды в сутки. К концу года мы планируем получить 10 тысяч кубометров воды. Кроме того, поставленная Главой государства задача по централизованному водоснабжению 12 сел на сегодняшний день полностью выполнена. В результате в населенных пунктах доступ населения к питьевой воде доведен с 96% до 100%», - сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В этом году начнутся работы по строительству опреснительных установок в Форт - Шевченко на 5 тысяч кубометров в сутки, на территории «МАЭК» - 24 тысяч кубометров и на территории Кендерли - 50 тысяч кубометров.

Также стоит отдельно остановиться на предпринимаемых мерах по модернизации единого энерго- и водо- производящего комплекса «МАЭК».

«Президент поручал правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей в областном центре. Одним из решений проблемы дефицита воды в регионе является передача «МАЭК» в коммунальную собственность акимату. Благодаря передаче предприятия в коммунальную собственность у нас появилась возможность разработать программу модернизации предприятия. Из резерва местного исполнительного органа выделены средства в размере 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и теплообменных трубок для ДОУ. Также для обеспечения надежной работы оборудования электростанций и опреснительного комплекса МАЭК, направлена заявка на выделение средств в размере 4,9 млрд тенге на закуп оборудования и комплектующих из Республиканского бюджета», - проинформировал Нурлан Ногаев.

Ранее сообщалось, что в Актау проведут модернизацию более 900 км инженерных сетей.