Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Дефицит наличных долларов США отмечается в Кыргызстане

    27 Июня 2022, 20:13

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На внутреннем валютном рынке в Кыргызской Республике наблюдается некоторый недостаток наличных долларов США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Национального банка Кыргызской Республики (далее- НБ КР), дефицит наличных долларов США не позволяет полностью удовлетворить имеющийся спрос со стороны населения в части валютно-обменных операций. Такая ситуация обусловлена осуществлением отдельными физическими и юридическими лицами спекулятивных операций по ввозу либо переводу на территорию КР наличных и безналичных рублей, безналичных долларов США, которые обналичиваются в банках страны и вывозятся за пределы страны.

    Основной целью проведения таких операций является получение спекулятивного дохода из-за курсовой разницы рубль/доллар США, что впоследствии вынуждает некоторые кыргызские банки временно отказаться от обслуживания клиентов в части получения денежных средств, поступающих по международным системам денежных переводов.

    В целях обеспечения экономической безопасности и минимизации неблагоприятных последствий, связанных с оттоком наличных долларов США за пределы страны, НБ КР 18 апреля 2022 года ввел временные изменения в Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов.

    Выдача денежного перевода, поступившего по международной системе денежных переводов, на территории государства получателю может быть произведена только в валюте страны-отправителя либо в национальной валюте – сом. При этом каких-либо ограничений по сумме денежных переводов финансовый регулятор не устанавливал.

    В настоящее время коммерческие банки страны активно проводят работу по обеспечению необходимым объемом наличных долларов США для выполнения своих обязательств перед клиентами.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей