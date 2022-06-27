Дефицит наличных долларов США отмечается в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На внутреннем валютном рынке в Кыргызской Республике наблюдается некоторый недостаток наличных долларов США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального банка Кыргызской Республики (далее- НБ КР), дефицит наличных долларов США не позволяет полностью удовлетворить имеющийся спрос со стороны населения в части валютно-обменных операций. Такая ситуация обусловлена осуществлением отдельными физическими и юридическими лицами спекулятивных операций по ввозу либо переводу на территорию КР наличных и безналичных рублей, безналичных долларов США, которые обналичиваются в банках страны и вывозятся за пределы страны.

Основной целью проведения таких операций является получение спекулятивного дохода из-за курсовой разницы рубль/доллар США, что впоследствии вынуждает некоторые кыргызские банки временно отказаться от обслуживания клиентов в части получения денежных средств, поступающих по международным системам денежных переводов.

В целях обеспечения экономической безопасности и минимизации неблагоприятных последствий, связанных с оттоком наличных долларов США за пределы страны, НБ КР 18 апреля 2022 года ввел временные изменения в Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов.

Выдача денежного перевода, поступившего по международной системе денежных переводов, на территории государства получателю может быть произведена только в валюте страны-отправителя либо в национальной валюте – сом. При этом каких-либо ограничений по сумме денежных переводов финансовый регулятор не устанавливал.

В настоящее время коммерческие банки страны активно проводят работу по обеспечению необходимым объемом наличных долларов США для выполнения своих обязательств перед клиентами.