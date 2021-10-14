Дефицит крупных совместных проектов в рамках ЕАЭС отметил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дефицит крупных и актуальных совместных инвестиционных проектов со странами Евразийского экономического союза отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Странами одобрен проект плана мероприятий по реализации программного направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Системно сотрудничаем в этом направлении с Российской Федерацией. Только за последние два года реализовали ряд крупных промышленных проектов. В частности, завод по производству смазочных материалов совместно с «Лукойл» два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с «КамАЗ», завод по производству шин совместно с «Татнефть» и ряд других важных проектов», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Однако, как отметил Глава нашего государства, потенциал промышленного сотрудничества с другими странами союза еще не раскрыт.

«Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал глав стран ЕАЭС объединить усилия для успешного преодоления пандемии.

Напомним, в формате видеоконференцсвязи проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Прямая трансляция заседания ВЕЭС доступна для просмотра на телеканале «Хабар 24».