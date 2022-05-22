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      Сельское хозяйство

    Дефицит кадров испытывают атырауские аграрии

    22 Мая 2022, 22:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с аграриями и собственниками сельхозугодий региона. Разговор на встрече шел об основных проблемах, с которыми сталкиваются производители сельхозпродукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основные вопросы, которые подняли на встрече руководители крестьянских хозяйств, - проведение весенне-полевой кампании, профилактика заболеваний скота, выделение угодий, лимиты пользования воды и высокая стоимость на нее. Еще один ключевой вопрос, который волнует земледельцев, - проблема дефицита кадров. Порой в хозяйствах некому сеять или высаживать рассаду.

    «К занятию сельским хозяйством важно привлекать молодежь. Родителям нужно формировать в приемниках необходимые для этой профессии навыки. Можно заниматься сельским хозяйством вместе, чтобы стимулировать желание работать в этой сфере. Аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики региона. Наша главная задача - максимально обеспечить область местными продуктами питания. Поэтому все ваши проблемы и вопросы услышаны и будут решаться», - сказал аким области Серик Шапкенов, подводя итоги встречи.

    В ходе встречи аграрии предложили провести традиционный слет скотоводов. Всего в Атырауской области зарегистрировано 3 200 крестьянских хозяйств. Однако реально работающих из них всего 2 тыс. Из них 350 занимаются земледелием, 1 650 - животноводством.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Сельское хозяйство
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