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    Дедушка с внуком провалились под лед на реке в Атырау: спасли только мальчика

    5 Декабря 2022, 21:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дедушка с внуком провалились на реке Урал под лед в Атырау. Мальчика удалось спасти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Трагедия произошла на реке Урал в районе пригородного поселка Жумыскер. Мужчина 1950 года рождения вышел на еще тонкий лед с 10-летним внуком. В какой-то момент они оба ушли под лед. Находившимся поблизости рыбакам удалось спасти цеплявшегося за лед ребенка. Он был отправлен в областную детскую больницу. Водолазами оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области был извлечен из воды тело утонувшего мужчины»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    В поисковых работах были задействованы три водолаза и одна единица техники оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает всех быть осторожными и не выходить на тонкий лед. Толщина льда по берегам реки Урал составляет всего 3-4 см, на середине еще тоньше.

    Ранее сообщалось, спасшего двух детей мальчика наградили в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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