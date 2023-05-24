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    Даже ядерное оружие одно на двоих – Касым-Жомарт Токаев о союзе России и Беларуси

    24 Мая 2023, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире», высказался о союзном государстве Беларуси и России в рамках ЕЭАС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Есть еще один деликатный момент, так сказать, концептуальная реальность или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства в лице Беларуси и России.

    Концептуальная и идеологическая основа этого Союза достаточно серьезная – это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народа, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа, одного государства.

    У нас есть в ЕАЭС Союзное государство, то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – создание государства по формуле «Две страны – одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас.

    Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

    И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», - сказал Президент.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

    Также он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Беларусь Россия Видео ЕАЭС Политика Токаев Касым-Жомарт
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