Давид Чарлин из Алматы будет представлять Казахстан на Детском Евровидении-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 августа завершился IV детский вокальный конкурс Baqytty Bala-2022. Победителями фестиваля стали талантливые вокалистки Жанерке Абдрахманова из Казахстана (Актобе) и Ульяна Зарва из России (Барнаул), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dimashnews.com.

В Актобе состоялся гала-концерт в честь завершения детского вокального конкурса Baqytty Bala-2022. В концертном зале «Өнер орталығы» объявили долгожданные результаты фестиваля.

Дипломантами Baqytty Bala-2022 стали: Асылайым Болатқызы (Караганда), Амина Жапар (Нур-Султан), Ясмин Аюпова (Костанайская область), Камиля Сагымбай (Каскелен), Сесил Алпер Сабри (Болгария),

Кристина Мария Пантеа (Румыния), Давид Чарлин (Алматы).

Третье место и приз в 250 тыс. тенге получили: Аяулым Сабыр (Актобе), Юлия Макс (Алматы), Элен Бадалян (Армения), Ялкы Сака (Турция).

Почетное второе место и приз в 500 тыс. тенге завоевали: Милана Пак (Узбекистан), Мелани Гарсье (Испания).

Перового места и приза в 700 тыс. тенге были удостоены вокалистки Жанерке Абдрахманова из Актобе (Казахстан) и Ульяна Зарва из Барнаула (Россия).

Также, по традиции, участники конкурса получили специальные призы.

Приз «Зрительских симпатий» и 100 тыс. тенге получил вокалист из Шымкента Сагын Омирбайулы.

Специальный приз от деятеля культуры Каната Айтбаева «Преданность традициям» и 200 тыс. тенге завоевал Шерхан Арыстан из Каскелена.

Призом от Заслуженного деятеля РК Светланы Айтбаевы «Ласточка искусства» была награждена Енлик Байзах из Шымкента.

Специальный приз 100 тыс. тенге от лауреата государственной молодежной премии «Дарын» Рухии Байдукеновой получил Данияр Дуйсенбеков из Усть-Каменогорска.

Специальный приз от музыкального продюсера агентства «Хабар» Жана Муканова «Артистическое мастерство» и 200 тыс. тенге достался вокалистке из Польши Юлианне Китовой.

По традиции свой специальный приз подготовили и поклонники творчества Димаша Кудайбергена. 170 тыс. тенге от Dears получила Акжаркын Айдосова из Нур-Султана.

Также на гала-концерте была раскрыта главная интрига вечера: имя вокалиста, который отправится на юбилейный песенный конкурс «Детское Евровидение 2022» представлять Казахстан. По итогам фестиваля им стал одиннадцатилетний конкурсант из Алматы Давид Чарлин.

Ранее сообщалось, что педагог Димаша Кудайбергена дал полезные советы участникам конкурса Baqytty Bala.



