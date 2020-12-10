Даурен Абаев: Юбилеи Абая и аль-Фараби - символические праздники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На VIII заседании Национального конгресса историков Казахстана на тему «Личность в отечественной исторической науке: новые исследования и подходы» зачитали поздравительное письмо первого заместителя Администрации Президента РК Даурена Абаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы на высоком уровне отпраздновали юбилеи наших выдающихся личностей, ставших гордостью нации, отметили знаменательный период начала государственности. Для нас 1150-летие Абу Наср аль-Фараби, 175-летие Абая и 750-летие Золотой Орды - «Ұлық Ұлыс» считаются символическими праздниками», - говорится в поздравительном письме Даурена Абаева.

Также в письме он отметил, что наша главная задача – взглянуть на историю и литературу с иной точки зрения, передать это наследие молодому поколению.

«В этой связи сегодняшнее мероприятие Национального конгресса историков Казахстана считается особым вкладом для новой, своеобразной оценки исторического года. Ваши идеи и мнения о новых методологиях исторической науки значимы для формирования общественного сознания, повышения эффективности научных исследований в изучении отдельных личностей. Позиции и выводы, придерживаемые конгрессом, несомненно, будут способствовать новым исследованиям, изучениям, пополнению ценного клада - духовного наследия нашего народа. Желаю удачи участникам конгресса», - сказал он.

Напомним, 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

29 января же в Казахстане был официально дан старт празднованию 1150-летия аль-Фараби.



