Даурен Абаев поздравил Президента Татарстана с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году отмечается 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Праздничные мероприятия будут проходить в течение года в регионах РФ, самые крупные из них – в Татарстане – в том числе XIII Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022». На форуме казахстанскую делегацию по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева возглавляет министр культуры и спорта Даурен Абаев. В рамках визита министр встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в сфере туризма, культуры и спорта. Рустам Минниханов отметил, что братские народы Татарстана и Казахстана сближает общее происхождение, единая религия, близость языков и культур. По его словам, сегодня Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.

Со своей стороны Даурен Абаев поблагодарил Рустама Минниханова за прием и высокую организацию мероприятий.

«Разрешите поздравить Вас с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и поблагодарить за высокий уровень организации всех приуроченных к данной дате мероприятий. Исторический шаг по объявлению ислама государственной религией в далеком 922 году повлиял не только на историю татарского народа, но и на все тюркоязычное пространство Великой степи», - сказал Даурен Абаев.

Министр отметил, что на сегодня между Казахстаном и Татарстаном налажены тесные культурно-гуманитарные и экономические связи, ведется сотрудничество по широкому спектру вопросов.

В завершение встречи стороны выразили готовность к реализации новых совместных проектов.