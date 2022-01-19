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    Даурен Абаев посетил АО «НК Kazakh Tourism»

    19 Января 2022, 20:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев посетил акционерное общество «Национальная компания Kazakh Tourism». Также во встрече принял участие вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе мероприятия председатель компании Талгат Аманбаев рассказал об основных направлениях работы организации, проблемных аспектах развития сферы туризма, а также планах на будущее.

    Обращаясь к сотрудникам Kazakh Tourism, Даурен Абаев отметил, что на компании лежит особая ответственность в деле раскрытия колоссального рекреационного и туристического потенциала нашей страны.

    «Важно понимать, что наша цель – не просто показать миру красоты Казахстана. Мы должны представить миру открытое государство, готовое сотрудничать с международным инвестором, строго выполнять свои обязательства по развитию инфраструктуры и созданию надлежащих условий для всех, кто хочет познакомиться и лучше узнать о Казахстане. Это позволит увеличить вклад туристической сферы в экономику страны и дело укрепления ее позитивного имиджа за рубежом», - сказал Даурен Абаев.

    Также министр отметил, что сегодня государство делает серьезные вложения в качественное обновление инфраструктуры туристских маршрутов, предложены различные льготы и преференции для привлечения туристов в страну, а также для инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие туристической отрасли Казахстана. В завершение Даурен Абаев озвучил ряд первоочередных задач, стоящих перед отраслью и компанией Kazakh Tourism.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Туризм Минкультуры Даурен Абаев
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