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    Даурен Абаев назначен заместителем генерального секретаря СНГ

    2 Марта 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК подтвердили назначение Даурена Абаева заместителем генерального секретаря СНГ вместо Бекетжана Жумаханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Даурен Абаев назначен заместителем генерального секретаря СНГ. В пресс-службе Исполнительного комитета СНГ подтвердили информацию, добавив, что они получили ноту из МИД РК о том, Бекетжана Жумаханова сменит Даурен Абаев.

    На вопрос МИА «Казинформ» о том, действительно ли Даурен Абаев заменит Бекетжана Жумаханова на посту заместителя генерального секретаря СНГ и была ли отправлена нота, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ответил, что подтверждает информацию.

    Пресс-секретарь Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина также сообщила, что прибытие Абаева ожидается 7 марта. Она также отметила, что Исполнительный комитет СНГ полагает, что его опыт будет востребован в организации.

    Отметим, что месяц назад Даурен Абаев был освобожден от должности министра культуры и спорта РК. Вопросы культуры и спорта он курировал с 11 января 2022 года.

    Даурен Абаев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001), Лейденский университет (2006). Владеет казахским, русским, английским языками.

    С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В 2003 году – третий секретарь посольства Республики Казахстан в Азербайджане.

    С 2003 по 2007 год – второй секретарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах.

    В 2007 году – начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    С 2007 по 2009 год – эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан, заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

    С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 2011 года – пресс-секретарь, советник Президента Республики Казахстан.

    С 2016 по 2019 годы – министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

    С 2019 по 2020 годы – министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

    С 4 мая 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    Награжден орденами «Парасат», «Кұрмет», а также юбилейными медалями.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СНГ Назначения Даурен Абаев
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