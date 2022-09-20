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    Даулет Шабанбай получит $65 000 за бронзовую медаль Олимпиады-2012

    20 Сентября 2022, 22:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с призером Олимпийских игр Даулетом Шабанбаем. Он поздравил казахстанского борца вольного стиля с заслуженной наградой – бронзовой олимпийской медалью «Лондон-2012, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    «Я поздравляю всех казахстанцев с бронзовой медалью Олимпийских игр. Наш спортсмен стал призером, получил медаль спустя 10 лет и это весьма значимое событие. Все по справедливости и благодаря профессионализму нашего батыра», – написал на странице в Facebook министр культуры и спорта Даурен Абаев.

    Также принято решение о выплате государственного вознаграждения Даулету Шабанбаю в размере $65 000. Ранее он уже получил $10 тыс.

    Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение об исключении чемпиона Узбекистана Артура Таймазова и чемпиона Грузии Давида Модзманашвили из Олимпийских игр за употребление допинга.

    В результате перераспределения олимпийских наград наш спортсмен заслуженно завоевал бронзовую медаль.

    Фото: olympic.kz
    Минкультуры Олимпиада
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